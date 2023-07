Autoarticolato si ribalta 

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, ieri mattina nello svincolo che collega la 131 alla 554, alle porte di Cagliari.

Un autoarticolato si è ribaltato mentre effettuava una curva: con tutta probabilità, il rimorchio si è sbilanciato sotto il peso del carico, che potrebbe essersi spostato, provocando il ripiegamento su un fianco. Il mezzo ha finito la sua corsa sul bordo della carreggiata. Per questo i disagi per la circolazione sono stati limitati ma si sono registrati comunque dei rallentamenti per alcune ore in tutta la viabilità connessa, anche a causa dell’intervento dei mezzi speciali che hanno rimosso il pesante camion. Il conducente non avrebbe riportato ferite e la situazione si è normalizzata a metà pomeriggio.

