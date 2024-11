Auto vola in cunetta, schianto fatale 

Il suo nome ormai era un tutt’uno con Sanycar, il brevetto ideato in piena tragedia Covid, per sterilizzare carrelli della spesa e bagagli. Una spiccata creatività che ieri si è spenta per sempre in una strada alla periferia di Oristano: Giovanni Antonio Delogu, noto Giannino, è deceduto nella sua auto finita fuori strada. I tentativi di soccorso non sono bastati, troppo gravi i traumi riportati. Profonda commozione in città, dove l’imprenditore 69enne era molto conosciuto e stimato.

L’incidente

Era quasi arrivato a casa quando in via Ozieri qualcosa è andato storto. Giannino Delogu era al volante della sua Renault Clio, a circa 200 metri dal passaggio a livello ha perso il controllo dell'utilitaria. Una sbandata, l’auto è volata in cunetta finendo contro un saltafossi. L’impatto è stato violentissimo, Delogu è rimasto immobile nell’abitacolo. Alcuni automobilisti intorno alle 4.30 di ieri mattina hanno notato quell’auto ribaltata in cunetta e subito hanno dato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi con gli operatori del 118 che però, nonostante i tentativi di salvargli la vita, hanno potuto solo constatarne il decesso. L’imprenditore è morto praticamente sul colpo a causa di un forte trauma toracico. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno cercato di ricostruire la dinamica del terribile schianto. Al momento non si ha certezza sull’ora precisa in cui è avvenuto l’incidente, secondo i primi riscontri sembra che l’imprenditore abbia avuto un malore anche se non è escluso che le condizioni dissestate della strada possano aver influito sull’uscita dalla carreggiata della Renault Clio. Proprio a pochi metri dal punto in cui l’auto ha sbandato c’è una grossa pozzanghera che, segnalata più volte dai residenti della zona, ieri potrebbe essersi trasformata in una trappola fatale.

Il personaggio

La notizia della scomparsa di Giannino Delogu ha suscitato profonda commozione. A Oristano tutti lo ricordano per il suo impegno e le sue capacità imprenditoriali. Per anni aveva lavorato nel settore dei rifiuti, con la sua società Olme aveva gestito appalti della nettezza urbana in mezza Sardegna e anche nella sua città. Aveva insegnato educazione ambientale, dato gambe ai servizi di raccolta differenziata in vari Comuni e poi una decina di anni fa quella invenzione a cui lui teneva tantissimo: lo sterilizzatore batteriologico a raggi ultravioletti per sanificare varie superfici, dai carrelli della spesa fino ai nastri dei bagagli in aeroporto. Una trovata che, negli anni bui della pandemia da Covid, si era rivelata geniale conquistando anche i mercati esteri. «Dopo 10 anni dal mio primo brevetto, è un vero piacere e un grande orgoglio essere diventato con Sanycar partner delle più grandi aziende commerciali e aeroportuali a livello Internazionale, ma soprattutto portare il nome di Oristano nel mondo» aveva scritto sulla sua pagina Facebook. Fiero di poter mettere a disposizione degli altri quel sistema che lui aveva rispolverato su un letto d’ospedale quando, dopo aver subito un trapianto di fegato, si era reso conto della necessità di vivere in un ambiente igienizzato e sano.

I suoi dispositivi hanno girato il mondo, oggi è la sua Oristano che lo ricorda e gli rende un ultimo omaggio.

