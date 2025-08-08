VaiOnline
09 agosto 2025 alle 00:18

Auto vola fuori strada e si ribalta più volte: paura per un 47enne 

Non si sa, al momento, perché a un certo punto, nella notte tra giovedì e ieri, l’Alfa Romeo 147 di Claudio Giua, 47 anni, di Villacidro, sia volata fuori dalla carreggiata in un tratto della strada provinciale che collega Gonnosfanadiga e Arbus, ribaltandosi più volte: i carabinieri della Compagnia di Villacidro, che sono incaricati dei rilievi dell’incidente, sanno solo che non ci sono segni del coinvolgimento di altri veicoli. Giua, insomma, avrebbe fatto tutto da solo.

Sulle prime si è temuto per la sua sorte: Giua, sposato e padre di due figli, meccanico esperto, ha riportato vari traumi e, soprattutto, la rottura di un’arteria. Ricoverato al Brotzu, nel reparto di Chirurgia vascolare, è stato sottoposto a un intervento per l’installazione di un bypass e i medici mantengono il riserbo sulla prognosi. Tuttavia ieri – dopo i timori iniziali – sembrava che attorno alle sue condizioni di salute circolasse un cauto ottimismo. Dopo l’intervento l’uomo era vigile. I suoi cari aspettano col fiato in gola la notizia che è fuori pericolo.

Claudio Giua è stato soccorso sul luogo dell’incidente da un’équipe del 118 che lo ha trasportato in codice rosso, in ambulanza, all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino. Qui il paziente è stato stabilizzato e subito dopo, di mattina presto, trasferito, sempre d’urgenza, al Brotzu di Cagliari. (m. n.)

