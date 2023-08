Auto vietate nel percorso delle sfilate  

Domani con la sfilata delle maschere tradizionali la festa del Redentore entra nel vivo. Il traffico nel cuore della città, lungo il percorso della kermesse come pure della sfilata dei costumi e dei cavalieri di domenica, viene rivoluzionato. Transenne e tribune sono già visibili. In particolare, domani dalle 15 divieto di sosta e transito in via Sardegna, via Montale, viale Del Lavoro, via La Marmora, via IV Novembre, corso Garibaldi, via Monsignor Bua, via Veneto, via Ferracciu, piazza Vittorio Emanuele e un tratto di via Gramsci. Dalle 18 sospesa l’occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie. La sfilata inizia alle 19 e coinvolge 15 gruppi.

Domenica a partire dalle ore 10 in viale del Lavoro la sfilata degli abiti tradizionali della Sardegna. Si snoderà tra via La Marmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via Monsignor Bua e piazza Santa Maria della Neve. Anche in questo niente auto lungo il percorso e nelle strade vicine. Il divieto di sosta scatta già alle 7, alle 8 quello di transito fino al termine della manifestazione. Alle 8 prevista anche la sospensione dell’occupazione del suolo pubblico lungo il percorso della sfilata dei costumi e dei cavalieri. Alle 15 niente auto attorno a via Repubblica, via Aosta e via Sardegna per il festival del folclore al Quadrivio.

RIPRODUZIONE RISERVATA