Auto vietate nel centro cittadino 

Sabato, alle 18, primo atto delle manifestazioni civili della 124a edizione della festa del Redentore con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna. Dalle 20.30 l’evento “Note in festa”. A partire dalle 14 stop alle auto in piazza Sardegna, via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini e piazza Vittorio Emanuele. Niente veicoli nelle strade vicine fino al termine della manifestazione. Prevista un’area di sosta per persone con disabilità, donne in stato di gravidanza e genitori con bimbi fino a due anni di età. In piazza Vittorio Emanuele stazionerà l’ambulanza. Dalle 18 via i tavolini lungo il percorso della sfilata. I parcheggi coperti di piazza Vittorio Emanuele saranno aperti fino all’una della notte.

Domenica, con inizio alle 10, la sfilata dei costumi tradizionali e dei cavalieri della Sardegna e, in serata, il festival regionale del folclore nello stadio Frogheri. Il centro cittadino sarà chiuso al traffico. Interessati viale del Lavoro, via Lucania, via La Marmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Vittorio Emanuele, via Monsignor Bua, piazza Santa Maria della Neve, viale Sardegna e via Repubblica. Il 29 agosto le manifestazioni religiose, con il pellegrinaggio dalla Cattedrale al monte Ortobene, alle ore 6, e la messa solenne alle ore 11 nel parco.

RIPRODUZIONE RISERVATA