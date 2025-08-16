«Auto veloci e incidenti, viviamo nel terrore»  

Le auto sfrecciano veloci sulla provinciale e nel centro abitato di Nebida. I cittadini sono preoccupati e chiedono a Comune e Provincia un intervento deciso per garantire la sicurezza di residenti e turisti. L’ultimo incidente è accaduto nel giorni scorsi all’altezza del Belvedere. Due auto, condotte da una donna di Cortoghiana e un giovane di Gonnesa si sono scontrate. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, ma resta la preoccupazione tra i cittadini.

La protesta

«Tra moto e qualche folle in auto, non capisco perché, superata l’ultima curva prima di entrare in paese, in tanti, soprattutto non residenti a Nebida, accelerino proprio una volta dentro il centro abitato», si domanda Gianluca Fonnesu, residente e testimone dell’incidente. «I cittadini che attraversano la strada devono avere mille occhi- aggiunge - perché le macchine sfrecciano veloci. Abbiamo fatto installare l’autovelox, ma non ha risolto nulla». Secondo alcuni residenti, l’autovelox non sarebbe attualmente in funzione o funzionerebbe solo in determinate circostanze. C’è anche chi come Arianna Sirigu chiede l’installazione di dissuasori e ulteriori interventi alla viabilità, in particolare «il tratto della curva di fronte al Belvedere avrebbe bisogno di un divieto d’accesso, con circolazione a senso unico».

Le richieste

«Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di intercedere con la Provincia per installare i dossi in prossimità delle strisce pedonali, così da arginare il problema – prosegue Gianluca Fonnesu –. Il fenomeno si accentua soprattutto di notte, quando gli automobilisti approfittano del traffico meno intenso per aumentare la velocità, creando così pericoli alla sicurezza».

Il Comune

All’appello dei residenti si unisce anche quello dell’amministrazione comunale: «Nei centri abitati bisogna rispettare i limiti di velocità – ricorda l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis –. Bisogna rallentare, si corre solo per salvare vite, non per metterle in pericolo». Dal Municipio arrivano anche le prime risposte alle richieste dei cittadini. «La situazione non è semplice – continua l’assessore – perché in quel tratto abbiamo un bar, il Belvedere e la fermata dei bus, tutti a ridosso della strada. Occorrerà a breve predisporre un dosso, in accordo con la Provincia, per evitare che quella strada sia scambiata per una pista di formula uno. So che i dossi non piacciono, ma quando la maleducazione e l’incoscienza si incontrano, creano queste situazioni che possono trasformarsi in qualcosa di più grave».

