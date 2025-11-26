Auto vandalizzate, emergenza continua 

Dalle periferie al centro città, l’emergenza vandali e ladri non risparmia nessuna zona di Selargius dove da tempo si registrano furti nelle auto in sosta che puntualmente vengono danneggiate, ma non solo. «C’è una combriccola che la notte si aggira fra case e attività commerciali», l’allarme lanciato in diverse chat di quartiere dai selargini preoccupati per i continui episodi. «Intensificheremo i controlli, ma non possiamo sostituirci alle forze dell’ordine», le parole del sindaco Gigi Concu.

Escalation

Pochi giorni fa l’ultimo furto, l’ennesimo. Stavolta in una zona centrale della città, in via San Martino, ma le modalità sono sempre le stesse: vetri di un’utilitaria parcheggiata per strada frantumati, e un copridivano riposto nei sedili posteriori portato via. «Se avesse chiesto 20 euro glieli avrei dati, invece mi sono ritrovata la mattina con l’auto che uso per lavoro danneggiata», racconta Alice Spiga. La notte prima era toccato a un veicolo di via Crimea, anche in questo caso entrambi i finestrini rotti per pochi euro che il proprietario teneva vicino al cruscotto.

Ma le segnalazioni, e le denunce, sono quasi all’ordine del giorno. «A noi è capitato qualche notte fa», dice Serena Mulas, residente con la famiglia nella zona vicino al cimitero, «hanno spaccato i vetri per poi rubare solo gli occhiali da vista di mio marito». Nel mirino i veicoli in sosta ma non solo: «Diverse persone hanno segnalato il furto di biciclette», dice ancora la donna, «ormai non si può stare più tranquilli, ogni notte capita qualcosa». C’è anche chi pensa di organizzare delle ronde serali nei vari rioni, anche se poi la paura prevale su tutto: «Non possiamo farci giustizia da soli e rischiare, garantire la sicurezza dei cittadini spetta alle forze dell’ordine e alle istituzioni».

Il Comune

Il sindaco ammette il problema. «Esiste e si sta cercando di fare il possibile per trovare una soluzione», dice Concu. «Il controllo e l’attenzione sul territorio sono costanti, ma non bastano per impedire episodi di vandalismo e i frequenti furti nelle auto spesso a opera di soggetti noti e con un passato di dipendenza dalla droga», aggiunge, «atti che per quanto ingiustificabili e condannabili non possono arrivare a far parlare di allarme sicurezza che avrebbe portato all’intervento delle autorità preposte. Da parte nostra possiamo intensificare ulteriormente i controlli e procedere all’identificazione dei responsabili laddove ripresi dai sistemi di video sorveglianza installati nel territorio, ma chiaramente non possiamo sostituirci alle forze dell’ordine».

