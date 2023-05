Auto vandalizzate e svaligiate: allarme rosso 

Cresce l’allarme per i furti e gli atti vandalici contro le auto in città. L’ultimo di una lunga serie di episodi risale a qualche giorno fa in via Orotelli, nella zona di via Mandas. I ladri sono entrati in azione durante la notte e hanno forzato e svaligiato un’auto parcheggiata. E così i tanti quartuccesi costretti a lasciare la propria auto all’aperto sono sul piede di guerra anche perché – denunciano – la polizia locale smette di fare servizio alle 14.

Le denunce

«Abbiamo trovato la nostra auto aperta, hanno rubato un pc, dei rulli da imbianchino e altri oggetti. Speriamo qualcuno abbia visto qualcosa e se così fosse lo invitiamo a contattarci», è lo sfogo di Matteo e Stefania Melosu che attraverso i social hanno chiesto aiuto ai propri concittadini per individuare l’autore del gesto. «Nel quartiere i Giardini abbiamo visto un uomo di circa 50 anni, zoppo e con un giubbotto scuro di pelle», racconta Mauro Pisano, «è stato visto vicino a un’auto parcheggiata al buio. Un nostro vicino lo ha invitato ad allontanarsi. Purtroppo nel nostro quartiere sono in aumento i furti nelle auto, cerchiamo di tenere noi gli occhi aperti».

Gli fa eco Federica Piu: «Hanno aperto anche la nostra auto, le telecamere hanno ripreso un uomo». Non va meglio dall’altra parte della città, nel centro storico, in via Quartu, dove dieci giorni fa i residenti al loro risveglio hanno trovato i cristalli sfondati a colpi di pietra. Un raid vandalico in piena regola, ancora senza alcun colpevole. Qui da tempo ormai gli abitanti della zona si sentono ostaggio di vandali e delle folli corse in auto. Nei giorni scorsi, invece, ad essersi ritrovata la Renaut Captur grigia danneggiata in via Le Serre è stata Eleonora Marzano.

Ma i topi d’auto nelle scorse settimane si sono scatenati anche via Saragat, nel quartiere Le Serre, che in poco tempo, a detta dei residenti, si è trasformata «da isola felice a un inferno». Al mattino lo scenario è lo stesso: vetri rotti e auto ripulite. A marzo un’auto è stata anche “cannibalizzata”.