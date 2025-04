Auto va a sbattere sui veicoli in sosta e si ribalta  

Attimi di paura ieri mattina in via Vico. Un’auto che percorreva la strada, è andata a sbattere prima contro i veicoli in sosta e poi si è scontrata con un'altra auto ribaltandosi. Il conducente non è rimasto nemmeno ferito e non c’è stato bisogno neppure di portarlo al Pronto soccorso. Ad avere riportato danni sono state le vetture lasciate regolarmente parcheggiate a bordo strada.

Sul posto a effettuare i rilievi sono arrivati gli agenti della Polizia locale. Saranno loro, anche con l’ausilio delle telecamere presenti nella zona, a capire cosa sia realmente successo.

L’unica cosa certa è che non è stato necessario effettuare il test con l’etilometro. I vigili dovranno comunque appurare se il conducente stesse superando i limiti di velocità o se fosse distratto, magari dal cellulare. Per ora tutte ipotesi che saranno oggetto di indagini.Purtroppo di certo c’è che in via Vico, strada pericolosa disseminata di incroci, si continua a correre oltre i limiti incuranti dei pericoli non sono per gli automobilisti ma anche per i pedoni.Un po’ quello che succede anche in via Garibaldi, dove le auto a tutta velocità sono più volte finite sopra i veicoli in sosta danneggiandoli. I residenti e le attività che si trovano nella zona, compresa la scuola materna gestita dalle suore, hanno chiesto la sistemazione dei dossi, per ora senza risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA