Auto va a fuoco mentre percorre viale Poetto: illeso il conducente, fumo nero e traffico in tilt 

Appena ha notato il fumo uscire dal cofano della sua auto, si è accostato nella corsia preferenziale per gli autobus di viale Poetto scendendo immediatamente dall’abitacolo.

Ma il conducente non ha fatto neanche in tempo a lanciare l’allarme o a provare a spegnere il principio d’incendio. Pochi istanti dopo la sosta, le fiamme hanno infatti completamente avvolto la sua Mercedes con un denso fumo nero che si è sollevato dal mezzo. Sono stati i vigili del fuoco – intervenuti in forze - a spegnere il rogo e ad evitare guai peggiori. Inevitabili i disagi per la circolazione. Ma per fortuna non ci sono stati feriti. L’aria attorno è rimasta irrespirabile per un po’ e gli abitanti dei palazzi vicini hanno dovuto chiudere le finestre per evitare di restarfe intossicati.

L’incidente è accaduto ieri mattina poco dopo le 14 in in direzione Cagliari, subito dopo l’incrocio con via S’Arrulloni. Improvvisamente dal cofano della Mercedes ha iniziato a uscire del fumo, poi si sono scatenate le fiamme. Il conducente ha fatto giusto in tempo a scendere mentre immediatamente su viale Poetto, a quell’ora molto trafficata, si è creato il caos. Il fuoco ha completamente avvolto la berlina mentre il proprietario e gli altri automobilisti che si erano fermati per dargli una mano si sono subito allontanati. A domare il rogo ci hanno pensato i vigili del fuoco mentre sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia municipale che hanno regolato il traffico. Deviate le corse del Ctm ma i disagi sono stati pesanti, anche se sono durati poco più di mezz’ora. Una volta spente le fiamme, la strada è stata riaperta e la situazione è tornata alla normalità.

