Auto “truccate”, raffica di multe e sequestri 

Aerodinamica modificata, alettoni e cerchioni maggiorati, ma anche la carrozzeria modellata con frontali di vetroresina e motori truccati per generare sempre più cavalli e potenza. Nell’ultimo anno in città sono otto i veicoli sanzionati o addirittura finiti sotto sequestro per aver violato gli articoli 75 e 78 del Codice della Strada, ovvero quelli che disciplinano i requisiti di idoneità alla circolazione e limitano le possibilità di modificare le caratteristiche di fabbrica imposte dalle case automobilistiche. Contro questi sequestri – abbinati anche a pesanti sanzioni – sono stati presentati immediatamente anche dei ricorsi al Giudice di Pace e al Tar Sardegna, quando la Motorizzazione Civile, nei collaudi, ha poi bocciato le modifiche apportate ai veicoli ritenendo che compromettessero la loro sicurezza.

Il tuning estremo

Nell’area metropolitana operano numerose officine che effettuano lavori di tuning a regola d’arte, ovvero che – una volta completato l’intervento di modifica – consentono alle auto rielaborate di ottenere l’omologazione che evita guai con la legge. Il rischio, però, arriva spesso quando i lavori vengono fatti da appassionati fai-da-te che intendono spingersi oltre i limiti consentiti dalla disciplina. Da qui le multe e i sequestri che sono scattati dal mese di gennaio, anche a seguito di segnalazioni: varie di queste auto, infatti, non hanno potuto superare la revisione perché eccessivamente alterate. Le alterazioni sostanziali che determinano le sanzioni (tra 430 e 1.731 euro), stando agli esperti, riguarderebbero la modifica dell’assetto, il telaio, la centralina, mentre quelle più complesse possono portare alla perdita dell’omologazione.

La Cassazione

La Cassazione si è pronunciata più volte sul tuning, affermando che sono ammesse solo modifiche conformi alle normative, con l'aggiornamento del libretto e l’indicazione dei pezzi sostituiti, pena sanzioni pecuniarie e il ritiro del libretto. Nei mesi scorsi la Suprema Corte ha bocciato il ricorso di un appassionato cagliaritano che aveva sostituito integralmente il motore di una Bmw e realizzato, con lamiera e vetroresina, una nuova carrozzeria sulla scocca originaria della berlina. La Corte ha ricordato che è possibile modificare la potenza del motore, ma solo rendendo il veicolo conforme a un altro omologato dallo stesso costruttore. Tra le contestazioni che avevano fatto scattare multa e sequestro anche quella di aver radicalmente alterato il sistema di alimentazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA