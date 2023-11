Auto troppo veloci, linea dura del Comune  

A Capoterra arrivano nuovi agenti della polizia locale e le colonnine arancioni dell’autovelox che verranno piazzate in diverse zone del territorio: il Comune dà un giro di vite al problema delle auto che sfrecciano all’interno del centro abitato. Mentre l’organico dei vigili urbani passa da 12 a 15 agenti, gli uffici comunali stanno perfezionando l’acquisto di quattro colonnine arancioni in plastica all’interno delle quali sarà montato l’autovelox. L’obiettivo è invitare gli automobilisti a moderare la velocità, specie nelle zone più frequentate dai pedoni e in particolar modo dai bambini.

«Cittadini preoccupati»

La decisione, spiega il sindaco Beniamino Garau, è stata presa in seguito alle continue segnalazioni dei residenti: «Il numero dei cittadini preoccupati dalla presenza di auto che procedono a velocità sostenuta all’interno del centro abitato è in continua crescita. Purtroppo i ripetuti appelli non sono serviti a nulla, è giunto il momento di intervenire. Per rendere più operativo il comando della polizia locale sono stati assunti altri tre agenti, ai quali si aggiungerà presto anche un amministrativo: grazie a loro – aggiunge il sindaco – sarà possibile intensificare i controlli nelle strade».

La mappa dei rilevamenti

Spesso sono vuote (l’autovelox viene posizionato all’interno solo in determinate occasioni) ma le colonnine arancioni sono comunque un valido deterrente contro le corse spericolate nelle vie cittadine: verranno collocate in corso Gramsci, in via Serpentara, via Trento e in una quarta strada che sarà presto individuata.

«Ci auguriamo che questo sistema di controllo della velocità convinca gli automobilisti più indisciplinati a ridurre la pressione sull’acceleratore», dice Garau: «L’autovelox verrà spostato da una colonnina all’altra per garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare gli incidenti stradali».

«Incidenti in aumento»

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, auspica che questi provvedimenti contribuiscano a migliorare la sicurezza stradale di Capoterra: «Nell’ultimo periodo, purtroppo, si sono verificati diversi incidenti stradali. Era doveroso correre ai ripari. L’assunzione dei nuovi agenti ci permetterà di garantire una presenza maggiore sul territorio. Per quanto riguarda le colonnine autovelox, sarà stilato un calendario per indicare nell’arco della giornata dove sarà attivo».

Sicurezza

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, auspica che l’aumento del numero dei vigili urbani porti più sicurezza in centro e nelle periferie: «Nel mio programma elettorale – ricorda – era presente il ripristino della compagnia barracellare, cosa che poi è avvenuta, ma credo che i soli barracelli non bastino a presidiare un territorio grande come il nostro. Una maggiore presenza della polizia locale è fondamentale».

