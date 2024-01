Auto troppo veloci: campagna di sensibilizzazione dei residenti 

“Rallenta”, “Vai piano”, “A pagu”, “Dove Corri”. Da ieri a Villanova sono comparsi i primi cartelli con questi titoli e disegni che mostrano auto, bambini, anziani, pedoni, ciclisti. Con un sottotitolo: “La tua fretta ci mette in pericolo”.

Li ha realizzati un gruppo di residenti riunito nell’associazione “Laboratorio Villanova”. «Insieme all'associazione Mesu abbiamo messo in piedi una campagna di sensibilizzazione sull'eccessiva velocità delle automobili in quartiere», hanno spiegato i promotori. «Abbiamo incontrato chi a Villanova abita o lavora, e con loro abbiamo scritto e pubblicato quattro poster, illustrati da @masoto_o ed editi da Oreri. Chiediamo a chi si muove in macchina o in scooter di guidare più lentamente, in modo da non mettere gli altri in pericolo. Chiediamo strade sicure e accessibili, perché vogliamo un quartiere vivibile, per tutti, a partire dal più fragile».

L’idea è quella di tappezzare case e attività commerciale. «Se condividi il messaggio e vuoi esporre i poster al pubblico - bar, negozio, ma anche portoncino o finestra di casa - puoi chiederne una copia gratuita da @spaziomesu in via San Giacomo 31/35. Se vuoi, puoi anche metterci la faccia. La strada è un bene comune. Prendiamocene cura, impariamo a cedere il passo, rallentiamo».

