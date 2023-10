Auto travolta dal treno a Musei 

L’auto si blocca sui binari durante un inversione a U su un passaggio a livello ferroviario e il treno la travolge. «Ho dato l’allarme appena sono rimasto bloccato ma ho atteso invano per mezzo’ora», afferma il proprietario ma secondo Rfi e Ttenitalia l’uomo mente: «La chiamata è arrivata solo dopo l’impatto tra il treno e l’auto».

Lo schianto

C’è da chiarire questo importante mistero sui tempi del presunto allarme, ma intanto il dato di fatto è che ieri mattina la vecchia Fiat Tipo di Tarcisio Meloni, pensionato di 67 anni di Musei, è rimasta bloccata sul passaggio a livello fino al sopraggiungere del treno regionale Iglesias-Cagliari che viaggiava con 30 passeggeri a bordo: il treno l’ha travolta trascinandola per quasi un chilometro. Solo per fortuna non si contano feriti ma si è veramente sfiorata la tragedia. L’incidente è accaduto intorno alle 8.40, sul passaggio a livello in località Santu Atzou, zona rurale del comune di Musei dove abbondano allevamenti ed aziende agricole. Non è chiaro nemmeno se la sbarra di sicurezza fosse abbassata o meno al momento del transito dell’auto. L’allevatore non ricorda l’orario della chiamata ma si dice certo sia avvenuta una mezz’oretta prima che il treno travolgesse la sua auto: «Quando sono passato la sbarra era alzata ma sono stato abbagliato dal sole mentre facevo l’inversione e sono rimasto incastrato sui binari. Ho subito chiamato il numero visto nel cartello apposto da Trenitalia e mi hanno detto che avrebbero provveduto. Ho aspettato fuori dall’auto ma, dopo circa una trentina di minuti, è arrivato il treno. Uno schianto terribile, la paura è stata enorme ma per fortuna nessuno si è fatto male». Dopo l’incidente, l’intero tratto ferroviario è rimasto chiuso per tutta la mattina (e oltre) mentre i passeggeri del treno sono rimasti a bordo fino a circa mezzogiorno per poi venire accompagnati a Cagliari con auto messe a disposizione da Rfi, carabinieri di Domusnovas e vigili del fuoco.

Gli orari

Il mistero è l’orario della chiamata di soccorso ad Rfi, il numero d’emergenza che l’uomo ha notato nei cartelli affissi nei pressi del passaggio a livello. L’ufficio stampa di Rfi e Trenitalia dà, infatti, una versione diversa da quella dell’automobilista: «Il treno in questione è partito da Villamassargia alle 8.31: secondo le nostre registrazioni la chiamata di soccorso è arrivata ad impatto con l’auto già avvenuto, altrimenti l’intero tratto ferroviario sarebbe stato subito bloccato». Quanto al ritardo accumulato per far scendere i passeggeri dal treno (tutti incolumi come hanno verificato i sanitari dell’Avad di Domusnovas in servizio 118) e condurli a destinazione, l’ufficio stampa riferisce che «è stato impossibile per via delle condizioni della strada sterrata far arrivare sul posto un bus navetta, inoltre, i passeggeri avrebbero dovuto fare un salto di oltre un metro per scendere dal treno. Abbiamo dovuto attendere che i vigili del fuoco posizionassero una scaletta. I passeggeri sono stati poi rifocillati e assistiti».

Il pericolo

Da quel che si è visto ieri l’area del passaggio a livello è abitualmente usata per il transito da allevatori ed agricoltori. Solo qualche giorno fa, nello stesso tratto ferroviario, un cavallo si è messo in mezzo ai binari ritardando e causando disagi al transito di un treno. Il sindaco di Musei, Sasha Sais, non ritiene però che nella zona vi siano pericoli per la sicurezza. «Non è mai successo nulla, - osserva - chi transita sul passaggio a livello lo fa solo quando è consentito. Questo incidente si deve solo ad una manovra vietata e improvvida che doveva essere evitata».

