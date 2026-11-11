Auto travolge un toro sulla 195: coppia illesa 

Il buio dopo una curva, poi l’imbatto terribile con giovane toro che si trovava in mezzo alla carreggiata. Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che lunedì intorno alle 22,30 ha visto protagonisti due coniugi di Pula.

Cavalcavia

Lo scontro tra l’animale e l’auto su cui viaggiavano Giuseppe Farina e sua moglie Annalisa Solinas è avvenuto nel tratto a quattro corsie della Strada statale 195, nei pressi del cavalcavia di Villa San Pietro. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula e gli agenti della compagnia barracellare di Villa San Pietro, oltre a un veterinario della Asl cui è toccato il compito di sopprimere il giovane bovino gravemente ferito dopo lo scontro con l’auto, un’Alfa 159 condotta dall’uomo.

Sicurezza

L’incidente di lunedì notte accende nuovamente i riflettori sul problema mai risolto dei bovini allo stato brado che pascolano nelle campagne tra Pula e Villa San Pietro: con il passare degli anni il fenomeno è andato fuori controllo.

In quest’ultima occasione ci sono un’auto parzialmente distrutta e la consapevolezza che quell’impatto tremendo con quell’animale poteva trasformarsi in tragedia.

Il ricordo

Il giorno dopo l’incidente, Giuseppe Farina è ancora scosso per l’accaduto. «Lunedì notte mia moglie è caduta in casa e, dopo essermi consultato con la guardia medica, la stavo accompagnando al pronto soccorso per essere visitata», spiega l’uomo, «quando eravamo ancora all’altezza di Villa San Pietro, dopo una curva, ho visto in mezzo alla carreggiata un toro. Purtroppo, nonostante non stessi correndo, non ho potuto evitare lo scontro: l’impatto è stato tremendo, in un attimo è esploso il parabrezza e la parte anteriore dell’auto è rimasta gravemente ammaccata. Lo spavento è stato enorme ma per fortuna, dopo essere stati al pronto soccorso per precauzione, siamo tornati a casa».

Comune

La sindaca, Marina Madeddu, dopo aver seguito da vicino la vicenda chiede nuovamente alle autorità competenti un intervento risolutivo per il problema dei bovini allo stato brado: «Il fatto che un esemplare sia arrivato sino alla strada statale deve farci riflettere. L’animale che poi è stato abbattuto era piuttosto giovane, ciò significa che i bovini liberi tra Pula e Villa San Pietro continuano a riprodursi e il loro numero è aumentato. Non è pensabile discutere di questo problema solo quando la presenza di questi animali mette a repentaglio l’incolumità delle persone: occorre un piano serio per la cattura di tutti i bovini presenti nella zona».

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