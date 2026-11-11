SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Pula.
11 novembre 2026 alle 01:07

Auto travolge un toro sulla 195: coppia illesa 

L’incidente dopo una curva all’altezza di Villa San Pietro: morto sul colpo l’animale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il buio dopo una curva, poi l’imbatto terribile con giovane toro che si trovava in mezzo alla carreggiata. Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che lunedì intorno alle 22,30 ha visto protagonisti due coniugi di Pula.

Cavalcavia

Lo scontro tra l’animale e l’auto su cui viaggiavano Giuseppe Farina e sua moglie Annalisa Solinas è avvenuto nel tratto a quattro corsie della Strada statale 195, nei pressi del cavalcavia di Villa San Pietro. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula e gli agenti della compagnia barracellare di Villa San Pietro, oltre a un veterinario della Asl cui è toccato il compito di sopprimere il giovane bovino gravemente ferito dopo lo scontro con l’auto, un’Alfa 159 condotta dall’uomo.

Sicurezza

L’incidente di lunedì notte accende nuovamente i riflettori sul problema mai risolto dei bovini allo stato brado che pascolano nelle campagne tra Pula e Villa San Pietro: con il passare degli anni il fenomeno è andato fuori controllo.

In quest’ultima occasione ci sono un’auto parzialmente distrutta e la consapevolezza che quell’impatto tremendo con quell’animale poteva trasformarsi in tragedia.

Il ricordo

Il giorno dopo l’incidente, Giuseppe Farina è ancora scosso per l’accaduto. «Lunedì notte mia moglie è caduta in casa e, dopo essermi consultato con la guardia medica, la stavo accompagnando al pronto soccorso per essere visitata», spiega l’uomo, «quando eravamo ancora all’altezza di Villa San Pietro, dopo una curva, ho visto in mezzo alla carreggiata un toro. Purtroppo, nonostante non stessi correndo, non ho potuto evitare lo scontro: l’impatto è stato tremendo, in un attimo è esploso il parabrezza e la parte anteriore dell’auto è rimasta gravemente ammaccata. Lo spavento è stato enorme ma per fortuna, dopo essere stati al pronto soccorso per precauzione, siamo tornati a casa».

Comune

La sindaca, Marina Madeddu, dopo aver seguito da vicino la vicenda chiede nuovamente alle autorità competenti un intervento risolutivo per il problema dei bovini allo stato brado: «Il fatto che un esemplare sia arrivato sino alla strada statale deve farci riflettere. L’animale che poi è stato abbattuto era piuttosto giovane, ciò significa che i bovini liberi tra Pula e Villa San Pietro continuano a riprodursi e il loro numero è aumentato. Non è pensabile discutere di questo problema solo quando la presenza di questi animali mette a repentaglio l’incolumità delle persone: occorre un piano serio per la cattura di tutti i bovini presenti nella zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 