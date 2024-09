Auto travolge un pensionato sulle strisce 

Un pensionato di 83 anni è stato investito ieri mattina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via San Benedetto. Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato con un codice rosso in ospedale da un’ambulanza del 118.

Per fortuna le sue condizioni sono poi risultate meno gravi anche se il ferito è stato comunque ricoverato per un trauma alla testa: al momento, la prognosi è di trenta giorni, salvo complicazioni. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Quartu. Alla guida dell’auto investitrice un altro pensionato che si è subito fermato.L’incidente si è verificato attorno alle 7 di ieri: secondo i primi accertamenti il pedone stata attraversando la strada dall’altezza dell’edicola, al lato opposto della via San Benedetto proprio mentre arrivava l’auto.

Il conducente non è riuscito a evitare l’impatto e l’83enne è caduto sull’asfalto. Immediato l’allarme con l’arrivo di una ambulanza del 118 e di una pattuglia della Polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA