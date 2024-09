Auto travolge un anziano sulle strisce 

Ennesimo incidente sulle strisce pedonali ieri mattina. Un anziano che transitava nell’attraversamento in via Marconi, a pochi passi dall’incrocio con via Volta, è stato urtato da un’auto che a quanto pare dai primi rilievi degli agenti della Polizia locale giunti sul posto, non si sarebbe fermata per dare precedenza.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e portato al pronto soccorso per fortuna in condizioni non gravi.Sta di fatto che per chi si sposta a piedi la città sta diventando sempre più una giungla dove non ci si ferma più a fare attraversare sulle strisce e dove queste vengono costantemente ingombrate dalle auto.

Tra i punti più pericolosi, c’è anche l’incrocio tra via Marconi e via Volta dove le auto che svoltano lo fanno ad alta velocità senza dare precedenza ai pedoni e quello di viale Colombo, a pochi passi dalla rotatoria: qui non solo non ci si ferma ma si parcheggia sulle strisce da una parte e dall’altra della strada per andare a fare le commissioni nei negozi vicini.

