Auto travolge pensionato, non è grave 

Un pensionato è stato investito ieri sera da un’auto mentre a piedi attraversava piazza Azuni. L’uomo è rimasto ferito a una gamba riportando anche escoriazioni varie.

Il conducente dell’auto si è subito fermato cercando di soccorrere l’uomo.Sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che ha trasportato il pensionato in ospedale. La prognosi è ancora incerta ma l’uomo non corre comunque pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale che ha effettuato rilievi di legge.

Un altro incidente stradale si è verificato nella prima mattinata in viale Colombo dove uno scooter si è scontrato con un’auto: il centauro ha riportato lievi ferite per fortuna senza alcuna grave conseguenza. Il conducente è stato subito soccorso, adagiato su una ambulanza e medicato: le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Illeso il conducente dell’auto.

