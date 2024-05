Auto tampona bus del Ctm: due feriti lievi 

Scontro fra un’auto e un bus del Ctm il 1° maggio in via dell’Autonomia regionale sarda con i conducenti dei due mezzi rimasti feriti in maniera non grave.

Il conducente del pullman è stato anche accompagnato in ospedale per accertamenti. L’incidente è avvenuto alle 19 all’altezza del civico 49.Per cause ancora in via di accertamento i due mezzi si sono scontrati riportando gravi danni. Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti con chiamate al 118 e alle forze dell’ordine. Sul posto in poco tempo è arrivata un’ambulanza medicalizzata. L’automobilista è stato curato sul posto. Il conducente del bus è stato invece accompagnato in ospedale per gli accertamenti. Sul posto é intervenuta una squadra della Centrale operativa dei Vigili del fuoco di Cagliari che ha provveduto a soccorrere gli occupanti dei veicoli ed alla messa in sicurezza dell'area. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA