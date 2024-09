Auto sul pubblico al Salone di Torino  

Torino. Tragedia sfiorata ieri in piazza San Carlo a Torino. Durante un'esibizione per il Salone dell'auto, la conducente di una vettura da rally, una Lancia Delta, ha perso il controllo e dopo aver urtato a bassa velocità le transenne del circuito, è finita sulla folla che stava assistendo allo spettacolo. Dodici le persone coinvolte nell'incidente, avvenuto intorno alle 12.30, nella stessa piazza dove il 3 giugno 2017, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, rimasero feriti, schiacciati nella calca, oltre 1.600 tifosi, che stavano assistendo alla partita sui maxi schermi. Una donna perse la vita, mentre un'altra morì 18 mesi dopo. Oggi a molti torinesi sono tornate in mente le immagini di quella sera. Ma questa volta, per fortuna, non ci sono state vittime e la maggior parte delle persone ha subito delle contusioni minori.

Le indagini

Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente l'auto è stata posta sotto sequestro e le indagini sono state affidate alla polizia locale, presente al momento dell'impatto, che si è messa subito al lavoro per accertare i fatti, avviando degli approfondimenti con la pilota di rally e con la navigatrice, che sedeva accanto a lei. «Siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione», ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo, mentre dalle opposizioni chiedono che il primo cittadino chiarisca quanto avvenuto già oggi, in Consiglio comunale, e contestano la scelta di organizzare manifestazioni di grande portata in piazze auliche.

