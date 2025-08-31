Auto sul marciapiede: rabbia e proteste per la sosta selvaggia 

Ancora emergenza sosta selvaggia in via Marconi.

Nel marciapiede lungo la strada, nel tratto verso piazza Azuni, anni fa erano state realizzate le strisce blu per ricavare un maggior numero di parcheggi anche su richiesta dei commercianti.

I posteggi erano stati tracciati in modo da lasciare uno spazio adeguato per il passaggio dei pedoni. Peccato però che ogni giorno, automobilisti incivili spingano l’auto ben oltre lo spazio tracciato, impedendo il passaggio nel marciapiede alle persone e rendendolo praticamente impossibile per i disabili e le mamme con le carrozzine.

«Dovrebbero controllare ogni giorno» dice una passante Maria Bonaria Orrù, «e gli ausiliari della sosta dovrebbero multare le persone che parcheggiano in questo modo. Già parcheggiano sopra un marciapiede se poi non lasciano nemmeno lo spazio per passare allora vanno sanzionati».

Tra l’altro, è ormai diventata una prassi quella di lasciare l’auto anche davanti ai parcheggi, in mezzo alla carreggiata o negli spazi non consentiti tra un parcheggio e l’altro.

