Auto sul cantiere, ferite due anziane 

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina, poco prima delle 11, lungo la statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 55, in direzione Siniscola, appena fuori Nuoro. Due anziane donne, a bordo di un’auto condotta da una 88enne, sono rimaste coinvolte in un tamponamento che le ha portate a impattare contro le barriere di un cantiere Anas. Le due donne (entrambe di Lula) sono state immediatamente trasportate all’ospedale, non sarebbero in gravi condizioni.

Lo scontro

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato dopo che un altro veicolo, che procedeva in direzione Nuoro, ha tamponato l’auto delle anziane, facendola finire contro le barriere del cantiere in corso. Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, e due pattuglie della polizia stradale, oltre al personale dell’Anas e a due ambulanze del 118. Le anziane sono state trasportate all’ospedale San Francesco per dei traumi, ma non sono in pericolo. L’incidente ha causato pesanti disagi alla viabilità, con lunghe code all’uscita di Nuoro e nel tratto della statale interessato dai lavori.

I soccorsi

Le forze dell’ordine e gli operatori stradali sono intervenuti prontamente per cercare di riportare la situazione alla normalità, ma la gestione dei cantieri e la durata indefinita di questi lavori restano una preoccupazione costante per chi percorre quotidianamente un’arteria fondamentale della Sardegna.

Cantieri infiniti

Questo incidente non fa che riaccendere l’attenzione sui continui disagi che i cantieri Anas causano alla circolazione sulla statale 131 Dcn. Da oltre un anno, infatti, i lavori in corso sulla strada sono fonte di numerosi rallentamenti, disagi e rischi per la sicurezza degli utenti della strada. I cantieri, che si susseguono ormai da mesi, sembrano non avere una fine certa, creando una situazione di frustrazione per i pendolari e gli automobilisti costretti a gravi disagi con la chiusura di altre vie di accesso alla città fondamentali come la galleria di Mughina o la strada provinciale per Oliena. La viabilità della statale 131 Dcn continua a essere compromessa, e incidenti come quello di ieri pongono l’accento sulla necessità di un intervento risolutivo.

