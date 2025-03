«Auto sui marciapiedi, rischi per i pedoni» 

Se il parcheggio non c’è, lo si inventa. Specialmente se la sosta è breve, giusto il tempo di una commissione, ma bastano pochi minuti per causare pericoli e disagi.

Nelle vie principali del centro di Monserrato si assiste quotidianamente a parcheggi fantasiosi, e spesso a farne le spese sono i pedoni. In via Giulio Cesare, in assenza di posteggi liberi, è abitudine diffusa lasciare il veicolo sopra il marciapiede. Specialmente la mattina, capita di trovare anche quattro o cinque auto che optano per questa soluzione. Con disagi ai pedoni, compresi anziani e disabili. «Chi va a piedi è costretto a salire e scendere dal marciapiede, e questa è una strada stretta e a doppio senso», lamenta Giovanni Marcia. «Se dovesse passare qualcuno in carrozzina sarebbe un disagio enorme». Nessun marciapiede ma un percorso pedonale a filo con l’asfalto in via Zuddas: anche questo un bersaglio facile per chi non ha la pazienza di trovare parcheggio.

