Auto sui marciapiedi, la rabbia dei pedoni: «Pericoli continui» 

Ancora disagi per i pedoni. Non bastava viale Colombo in attesa della segnaletica dopo il rifacimento dell’asfalto e i conseguenti rischi per attraversare, adesso ci si mette anche la sosta selvaggia a creare problemi e pericoli.

È il caso ad esempio del primo tratto di via Vittorio Emanuele arrivando da via Umberto, dove ogni giorno a tutte le ore, file di auto vengono lasciate in sosta nel bel mezzo del marciapiede costringendo i pedoni a passare in mezzo alla strada. I disagi maggiori sono quelli che devono sopportare i disabili e le mamme con le carrozzine che devono cercar di farsi strada tra questo e altri ostacoli come i bidoni dei rifiuti lasciati nel bel mezzo dei marciapiedi.

«In via Vittorio Emanuele la sosta selvaggia regna sovrana» commenta una passante, Lucia Ibba, «ma non solo nel primo tratto anche più in fondo andando verso piazza IV Novembre dove il senso cambia scendendo in direzione via Garibaldi. Ci vorrebbero più controlli perché altrimenti la gente fa quello che vuole. Sono serviti a poco gli spartitraffico che hanno messo più avanti perché tanto parcheggiano lo stesso spesso chiudendo anche l’accesso dal vicolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA