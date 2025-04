Auto sui manifestanti della Liberazione: muore un ex militare 

LANCIANO. L'auto che imbocca la discesa verso il parcheggio, un gruppo di persone che non fa in tempo a schivarla, un uomo colpito in pieno, due donne a terra. È durata pochi confusi secondi la scena che ha funestato la mattina del 25 Aprile a Lanciano (Chieti), dove un 81enne è morto e tre persone, compreso il conducente dell'auto senza controllo, sono rimaste ferite.

Si chiamava Gabriele Mastrangelo la vittima, carabiniere in pensione e volontario Auser, travolto mentre con altri appartenenti all'Anpi andava alla manifestazione organizzata dal Comune per le celebrazioni del 25 Aprile in piazza del Plebiscito. Il gruppo aveva partecipato poco prima al momento celebrativo davanti al monumento agli Eroi Ottobrini e stava percorrendo via del Torrione. Anche il 79enne conducente della Lancia Musa aveva seguito quella cerimonia, ma aveva deciso di spostarsi in auto. Provato per l'accaduto, ha detto di non ricordare nulla dei momenti che hanno preceduto l'urto violento, quindi non è stato ancora possibile capire se abbia perso il controllo del veicolo per un malore o un guasto meccanico. Sul posto ambulanze del 118, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti, non in gravi condizioni, sono stati trasportati l'investitore, una donna che ha riportato trauma cranico e del rachide e un'altra con ferite a una gamba, tutti di Lanciano, come la vittima del terribile incidente.

