auto, successo di Benko e Sykora 

Il 2º Sardegna Rally Raid - che ambisce a un posto nel mondiale - si è chiuso ieri a Olbia dopo 500 km crono tra Gallura e Monte Acuto spalmati su 3 tappe. Auto e moto assieme nella manifestazione organizzata da Ac Sassari (con Regione e Insolita Sardegna). Nella competizione valida come round del Campionato Italiano Cross Country Aci Sport, finita in archivio già sabato sera dopo i primi due giorni di gare, trionfo di Alessandro e Marco Trivini Bellini, su Can Am Maverick X3 T4 così come Castagnera-Marcon (però classe T3) e Cisella-Mingozzi (T4), rispettivamente al 2º e 3º posto. Il Rally Raid è proseguito ieri con altri 110 km crono a Padru e Terranova: la vittoria assoluta è andata agli slovacchi Benko-Sykora (Taurus T3 Max, in 9h10’15”6) davanti agli spagnoli Giampaoli-Moreno (Polaris T4, a 1’26”4) e Manfrin-Vianello (Can Am Maverick T3, a 36’38”3). Tra i 13 in pedana, noni assoluti primi dei sardi Mirco e Maurizio Lorrai (Mitsubishi Pajero Th).

Tra le moto, Jacopo Cerutti (Aprilia Tuareg 660) si è aggiudicato la lotta a 4 per il round dell’Europeo Baja. Oltre 300 le moto in corsa per il Tricolore. Nel Gpx vittorie di Taddei e De Nicola, nel Teneré Challenge di Grosso, nel Raid tt di Montanari e nel Motorally di De Nicola e Montanari. ( v.ch. )

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