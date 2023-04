Auto solidale a disposizione per disabili e anziani 

Entra nel vivo, a Dolianova, “Auto solidale” il nuovo servizio di trasporto gratuito per soggetti non autosufficienti o con difficoltà motorie. Domani, giorno di apertura del mercato settimanale, i volontari dell’associazione Emergenza Angeli e della Cisom saranno a disposizione, dalle 8 alle 13, per accompagnare anziani e disabili a fare la spesa al mercato di piazza Brigata Sassari. Attivo anche il servizio di trasporto al cimitero per portare i fiori ai propri cari. Per poterne usufruire occorre prenotarsi al recapito telefonico 3513288734 messo a disposizione dai volontari .

Il progetto “Auto solidale” è stato ideato dalla società “Nuova mobilità sarda” che è riuscita a coinvolgere 24 commercianti del paese, grazie quali è stato possibile acquistare un pullmino attrezzato anche per il trasporto di sedie a rotelle e carrozzine elettriche. Servirà soprattutto per accompagnare anziani e disabili che hanno necessità di spostarsi per sottoporsi a una visita medica o per il disbrigo di pratiche urgenti.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì e, previa prenotazione e definizione degli orari, anche il sabato mattina. (c. z.)

