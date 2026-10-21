Auto si schianta sulla rotatoria della “Bussola” 

Paura ieri pomeriggio al Poetto. Un’auto che percorreva la strada in direzione Margine Rosso, è finita dentro la rotatoria della Bussola, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli e senza travolgere pedoni.L’incidente è accaduto intorno alle 15. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e un’ambulanza del 118.

Il conducente, fortunatamente, non è rimasto ferito in modo grave. Saranno adesso le indagini dei vigili urbani, che hanno richiesto anche l’utilizzo dell’etilometro, a stabilire l’esatta dinamica. Bisognerà capire se l’automobilista abbia perso il controllo del mezzo per un malore o per altra causa.

Sta di fatto che gli incidenti alla rotatoria della Bussola sono ormai sempre più frequenti, con le auto che finiscono quasi sempre la loro corsa dentro il rondò danneggiando anche prato e segnaletica. Qualche mese fa un uomo si era schiantato al volante proprio in quel punto e subito dopo, sceso dall’auto, aveva cercato di suicidarsi gettandosi in mare.

Problemi ieri anche in centro storico. Alle 10 un mezzo della De Vizia per un guasto improvviso si è fermato allo stop all’incrocio tra via Bonaria e via Roma. Dietro di lui una lunga coda di auto e traffico nel caos. La strada è rimasta chiusa poi fino alle 13 quando sono intervenuti i carro attrezzi per portare via il mezzo. Il traffico è stato deviato all’altezza di via Rosas per poi proseguire in via Marconi. Oltre ai problemi ala viabilità, anche la raccolta differenziata nella zona ha subito dei disagi per via dello stop al ritiro col mezzo guasto.

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