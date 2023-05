Auto si ribalta, un’altra finisce fuori strada 

Doppio incidente stradale ieri: uno alle porte della città, l’altro sulla 131 dcn, vicino a Ottana. Nel primo, che si è verificato alle 13.20, è rimasta coinvolta una donna di 36 anni, al volante di una Fiat Panda che si è ribaltata vicino al cavalcavia che porta alla 131 dcn. Dinamica terribile e spettacolare che, per fortuna, non ha causato conseguenze gravi alla conducente. Lei è rimasta incastrata, riportando varie ferite. Per liberarla dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno estratta dalle lamiere e affidata alle cure del personale del 118. La donna è stata trasportata all’ospedale di Nuoro in codice rosso. Dopo i primi accertamenti le notizie sono rassicuranti.

L’altro incidente ha coinvolto una coppia che, intorno alle 16.30, viaggiava a bordo di un’auto finita fuori strada forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. La vettura ha perso aderenza terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. È successo al chilometro 21,5 della 131 dcn. Marito e moglie di Olbia, lui 58 anni e lei 41, sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti in codice rosso al San Francesco. Non sono gravi. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada mentre i carabinieri di Ottana hanno fatto i rilievi.

