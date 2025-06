È ricoverato in osservazione all’ospedale Santissima Trinità Lorenzo Corrias, 55 anni, di Quartu, protagonista di un grave incidente stradale ieri sulla Statale 196, in territorio di Villasor. La prognosi riservata ma non ci sarebbe pericolo di vita.

Il fuoristrada su cui Corrias viaggiava solo è uscito di strada e si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri, un’équipe del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di legge. (m. n.)

