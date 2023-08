Auto si ribalta, turista laziale in Rianimazione 

A seguito di un incidente stradale, avvenuto nelle vicinanze di Noragugume, sulla provinciale 33, un pensionato di 67 anni, di origini laziali, è stato ricoverato in codice rosso, con l’elisoccorso, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Sassari, con un trauma cranico grave, trauma toracico e addominale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La moglie, di 48 anni, anche lei residente nel Lazio, è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro. Ha il trauma a un piede e diverse contusioni. I due erano a bordo di una Dacia Sandero sulla provinciale 33, che collega la 131, all’altezza di Borore, con il Goceano e la 131 dcn. Dopo una ripida discesa, l’auto ha iniziato a sbandare e si è schiantata ai lati della strada, capovolgendosi più volte. I due coniugi sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco di Macomer. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA