Villamassargia.
12 novembre 2025 alle 00:30

Auto si ribalta, tamponamento a catena per evitarla 

Pauroso incidente alle porte di Villamassargia: un’auto è finita ribaltata sulla carreggiata e altre due sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Il fatto è avvenuto alle 15 di ieri, al km 42 della Provinciale 2, nel tratto che da Carbonia arriva a Villamassargia. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, la Nissan Micra condotta da Sara Campus, ventitreenne di Carbonia, per cause ancora da accertare, avrebbe sbandato tra lo spartitraffico e le barriere laterali per poi finire rovesciata su un lato della carreggiata. Qualche momento dopo, tra una Renault Clio e una Bmw che sopraggiungevano nella stessa direzione, è avvenuto un tamponamento, forse nel tentativo di evitare il contatto con l’auto ribaltata. Allertati dai tanti automobilisti in transito, sono arrivati i carabinieri della stazione di Domusnovas, due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e, in supporto, la polizia stradale di Carbonia e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias. Gli operatori del 118 si sono presi cura dei tre automobilisti che, per fortuna, non avrebbero riportato lesioni gravi. La giovane alla guida della Micra, e uno degli automobilisti coinvolti nel tamponamento, sono stati accompagnati in codice giallo nell’ospedale Sirai di Carbonia. Il traffico ha subito forti rallentamenti fino alle 17, ora in cui sono stati rimossi i mezzi coinvolti.

