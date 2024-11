Auto si ribalta sulla Statale 131, ferita una donna  

Una sbandata improvvisa, l’auto schizza via e si ribalta sulla Statale 131. L’incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 9 all’altezza dello svincolo per Marrubiu, al chilometro 78 in direzione Sassari. Una ragazza è rimasta ferita ed è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino per ulteriori accertamenti.

Le cause dell’incidente devono ancora essere verificate, di certo la donna ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo mentre viaggiava verso Sassari. L’auto avrebbe urtato il guard rail e poi si è ribaltata proprio in mezzo alla carreggiata. Altri automobilisti hanno dato subito l’allarme e chiamato i soccorsi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e l’ambulanza del 118. Dopo le prime cure, la donna è stata trasferita al Pronto soccorso ma dai primi riscontri sembra che le sue condizioni non siano critiche. I vigili nel frattempo hanno messo in sicurezza l’area, mentre la polizia stradale ha effettuato i rilievi.

La circolazione sulla Statale 131 ha subito qualche rallentamento durante la fase dei soccorsi ma poco dopo è ripresa regolarmente.

