Auto si ribalta sulla 554, traffico in tilt 

Perde il controllo della sua auto che si rovescia sulla carreggiata nel tratto della 554 fra Quartu e Quartucciu. La conducente del mezzo ha riportato solo contusioni non gravi. Pesanti invece le conseguenze per il traffico con lunghe code nelle due direzioni di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati subito sul posto anche perché si segnalava la fuoriuscita di fumo dal motore dell’auto danneggiata. Per fortuna non c’è stata alcuna esplosione.

Sono arrivate anche alcune pattuglie della Polizia locale di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge ricostruendo l'accaduto e regolando il traffico. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altri mezzi. Forti i disagi per gli automobilisti in transito in entrambe le direzioni di marcia. Solo dopo la rimozione del mezzo capovolto, la circolazione ha ripreso a scorrere regolarmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA