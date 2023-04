Auto si ribalta sulla 554, donna ferita 

Ancora un incidente stradale sulla 554, l’ottavo della settimana nel tratto fra Monserrato e Selargius: una donna di 35 anni, di Monserrato, Deborah Congiu, è finita in ospedale in codice giallo dopo un incidente all’incrocio con lo svincolo per l’Asse mediano.

Per fortuna, niente di grave, ma tanto spavento e come succede sempre, traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale di Selargius coordinati dal comandante Marco Cantori.

Coinvolte due auto: una Opel che proveniva dall’asse Mediano e condotta da un 64enne di Cagliari e una Smart con alla guida la 35enne: improvviso il contatto fra i due mezzi con la Smart che si è ribaltata. Immediati i soccorsi con l’arrivo di una ambulanza e della Polizia locale di Selargius. La donna è finita in ospedale. Il conducente della Opel è rimasto illeso.

Pesanti disagi per gli automobilisti, costretti a lunghe code.

