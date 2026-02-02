Auto si ribalta sulla 131, operatore del 118 si cala dall’elicottero 

Prima l’impatto contro il guard rail, poi l’auto si è ribaltata finendo in cunetta. Ennesimo incidente ieri mattina sulla Statale 131 all’altezza di Santa Cristina di Paulilatino, due persone sono rimaste ferite in maniera grave. Uno è stato accompagnato con l’elicottero dell’Areus al Brotzu di Cagliari, le operazioni di soccorso sono state delicate: sotto gli occhi di numerosi automobilisti, uno degli operatori del 118 si è calato con il verricello per accelerare i soccorsi al ferito più grave.

L’incidente è accaduto a metà mattina. Il conducente della Ford Ecosport, per cause che devono essere ancora chiarite, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che prima ha urtato violentemente contro la barriera metallica poi si è ribaltata finendo in cunetta. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall’abitacolo per poi consegnarli agli operatori del 118. Viste le condizioni, è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito il ferito più grave all’ospedale Brotzu di Cagliari. dai primi accertamenti sembra che no siano in pericolo di vita. L’altro ferito è stato soccorso e ricoverato al San Francesco di Nuoro. Entrambi in codice rosso.

Sulla 131 sono intervenute anche le pattuglie della Stradale di Oristano che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione che ha subito rallentamenti. ( v.p. )

