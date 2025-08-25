Auto si ribalta sulla 131, il conducente al Brotzu  

Incidente e traffico in tilt ieri sera sulla 131 Carlo Felice all’ingresso della città. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto che percorreva la quattro corsie in direzione Cagliari ha prima sbandato finendo poi per ribaltarsi più volte. Il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice rosso. È malconcio ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. È stato comunque ricoverato per accertamenti.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19, al chilometro 5,8. Sul posto, oltre all’ambulanza, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti non risultano altri mezzi coinvolti. Si sono create delle code in ingresso alla città ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di un’ora.

