VaiOnline
Ottana
19 agosto 2025 alle 00:31

Auto si ribalta sulla 131 dcn, pensionato in codice rosso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha perso il controllo della sua Alfa Romeo Stelvio che è uscita di strada ribaltandosi più volte. Un uomo di Ottana è rimasto incastrato fra le lamiere contorte e per estrarlo i vigili del fuoco, arrivati da Nuoro, hanno dovuto adoperare le cesoie idrauliche. Terminata l’operazione, il personale del 115 l’ha affidato ai soccorritori, intervenuti in forze al chilometro 30 della statale 131 dcn.

La centrale del 118, ricevuta la richiesta d’intervento poco dopo le 17 di ieri, ha disposto l’invio di due ambulanze, la medicalizzata e la base, oltre all’elicottero Echo Lima 2 decollato da Alghero. Ma quando il mezzo dell’Areus è arrivato sul posto, il ferito, in codice rosso, era già stato trattato dall’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata che, anche in virtù della vicinanza con Nuoro, l’ha trasportato al Pronto soccorso del San Francesco. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto, l’anziano conducente ha riportato un trauma cranico lieve e una ferita al tallone sinistro. Le sue condizioni sono rassicuranti anche se per precauzione è stato trattenuto in osservazione.

Sul tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente, la circolazione ha subito rallentamenti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 