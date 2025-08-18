Auto si ribalta sulla 131 dcn, pensionato in codice rosso 

Ha perso il controllo della sua Alfa Romeo Stelvio che è uscita di strada ribaltandosi più volte. Un uomo di Ottana è rimasto incastrato fra le lamiere contorte e per estrarlo i vigili del fuoco, arrivati da Nuoro, hanno dovuto adoperare le cesoie idrauliche. Terminata l’operazione, il personale del 115 l’ha affidato ai soccorritori, intervenuti in forze al chilometro 30 della statale 131 dcn.

La centrale del 118, ricevuta la richiesta d’intervento poco dopo le 17 di ieri, ha disposto l’invio di due ambulanze, la medicalizzata e la base, oltre all’elicottero Echo Lima 2 decollato da Alghero. Ma quando il mezzo dell’Areus è arrivato sul posto, il ferito, in codice rosso, era già stato trattato dall’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata che, anche in virtù della vicinanza con Nuoro, l’ha trasportato al Pronto soccorso del San Francesco. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto, l’anziano conducente ha riportato un trauma cranico lieve e una ferita al tallone sinistro. Le sue condizioni sono rassicuranti anche se per precauzione è stato trattenuto in osservazione.

Sul tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente, la circolazione ha subito rallentamenti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA