Auto si ribalta sul ponte: scappano tutti 

Un’auto rovesciata per un incidente, proprio prima del ponte di Sa Scafa sulla strada statale 195, in ingresso a Cagliari all’altezza dell’incrocio con lo svincolo per andare verso Villaggio Pescatori. Ma del conducente e degli eventuali passeggeri nessuna traccia. Su quanto accaduto ieri, nel primo pomeriggio, sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale, arrivati sul posto dopo la segnalazione dell’incidente raccolta dalla centrale operativa di via Crespellani.

L’auto, visti i segni sull’asfalto, è arrivata a forte velocità nella curva: impossibile controllarla, con la vettura finita contro un palo della segnaletica, sull’aiuola e infine contro il guardrail che ne ha impedito il volo di sotto. Chi si trovava a bordo non ha riportato ferite, o almeno nessuna lesione particolarmente grave perché sul luogo dell’incidente, quando sono arrivati gli agenti della Municipale, non c’era nessuno. L’auto non risulta rubata. Si indaga per capire chi fosse alla guida. (m. v.)

