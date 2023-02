Auto si ribalta, paura per una 41enne 

Pauroso incidente ieri mattina sulla strada provinciale 15 all'altezza di Nughedu Santa Vittoria. Un'auto è uscita fuori strada, si è ribaltata oltrepassando il guard rail e rimanendo in piedi con la parte anteriore in cunetta. Un’immagine da brivido per i soccorritori anche se fortunatamente la donna che era al volante, una 41enne di Sestu, è rimasta lievemente ferita ma non ha riportato serie conseguenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 quando alla sala operativa dei Vigili del fuoco è arrivata una richiesta di intervento per un’auto finita fuori strada. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Sorradile la donna, in prossimità di una curva, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata finendo poi in cunetta a ridosso di un muro in cemento. I vigili hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna con un’ambulanza del servizio sanitario regionale è stata accompagnata al San Martino. ( v. p. )

