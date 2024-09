Auto si ribalta, paura per due bimbi 

Un’insegnante è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri nella centralissima via Gramsci, a Settimo San Pietro. Accompagnata in ospedale in codice rosso (per dinamica), Maria Assunta Lasio, 40 anni, è stata ricoverata in osservazione. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Singolare la dinamica dell’accaduto: la donna, residente a Sinnai, per cause in via di accertamento ha perso il controllo della sua Fiat 500 che ha sbandato, cozzando su due auto sui due lati della strada. In una delle due macchine, c’era un’altra donna con due bambini, tutti rimasti illesi.

Sono stati momenti di paura. L'insegnante è stata soccorsa dai vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere contorte. Un’ambulanza l’ha poi trasferita al Policlinico dove è stata ricoverata. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni, arrivati sul posto col capitano Elisabetta Contini e col coordinatore Piero Cugia. (r. s.)

