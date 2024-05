Auto si ribalta, papà e 2 figli in ospedale 

Momenti di paura ieri mattina nella zona artigianale di Mogoro per un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti anche due bambini. Lo scontro fra due auto è avvenuto in via Kolbe e dopo l’impatto una delle due si è ribaltata rimanendo capovolta. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ales che hanno aiutato il papà e i suoi due figlioletti ad uscire dall’abitacolo. Tutt9i molto spaventati e con qualche trauma, sono stati affidati subito alle cure dei sanitari del 118 che poi hanno trasferito i tre al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti. In via Kolbe sono intervenuti anche i carabinieri di Mogoro che hanno ricostruito l’esatta dinamica dell'incidente.

I vigili del fuoco infine hanno rimosso l’auto e messo in sicurezza la carreggiata. Le condizioni dei feriti non sono gravi.

