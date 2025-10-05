Auto si ribalta, muore un’anziana 

Tragedia familiare ieri pomeriggio all’ingresso di Alghero. Una donna di 85 anni, Amalia Delogu di Usini, è deceduta dopo che l’automobile su cui viaggiava, insieme a un fratello, una sorella e una nipote è finita fuori strada. Per cause in fase di accertamento la Panda, guidata dal fratello della vittima 72enne, ha deviato verso l’esterno della carreggiata sulla Sp 127 bis davanti alla discoteca Il Ruscello. Un’uscita che ha comportato il ribaltamento dell’autovettura il cui abitacolo, per la violenza dell’impatto, si è del tutto schiacciato. A quanto si apprende la signora sarebbe morta sul colpo mentre la sorella 81enne ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico venendo condotta, in codice rosso, dalla ambulanza del 118 fino all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

I soccorsi

Il bilancio dell’incidente avrebbe potuto essere ancora più grave senza l’intervento tempestivo degli agenti della polizia locale. I poliziotti, appena arrivati sul posto, hanno visto che l’uomo stava soffocando a causa della cintura di sicurezza che si era attorcigliata attorno al collo. Con un coltellino hanno segato lo strumento divenuto nel frattempo un cappio a causa della macchina cappottata. Quest’ultimo, con trauma cranico e toracico, è stato trasportato con l’elisoccorso dell’Areus sempre verso la struttura sanitaria del capoluogo turritano. La 45enne invece ha avuto anch’essa un trauma cranico ma più lieve tanto che i medici hanno ritenuto di ricoverarla nel vicino ospedale algherese. I quattro parenti, tutti di Usini, erano andati ad Alghero per trascorrere una giornata nella casa che possiedono nella città catalana. Un viaggio che facevano spesso e che, questa volta, ha avuto purtroppo un risvolto drammatico. Saranno le indagini della polizia locale, impegnata nei rilievi, a stabilire cosa abbia causato l’incidente.

Il lutto

Intanto la comunità usinese è piombata nella disperazione dopo l’annuncio dell’accaduto. «È una famiglia molto rispettata e che conosciamo bene - dichiara il sindaco Antonio Brundu- di grandi lavoratori e benvoluta».

Un nucleo parentale molto stretto che viveva assieme nella stessa abitazione. Con loro stava anche la nipote 45enne che, dopo il decesso della propria madre, si era legata in modo stretto alla zia, proprio la donna che, purtroppo, ha perso la vita.

