Auto si ribalta in via Po: nessun ferito 

Un’auto si è ribaltata ieri sera in via Po. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 per cause che gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, devono ancora accertare. Il conducente non ha riportato ferite.

Da una prima ipotesi, da verificare, sembra che l’auto si sia ribaltata dopo una curva: non è chiaro se a causa dell’alta velocità o perché abbia trovato un ostacolo improvviso. La macchina si è rovesciata su un fianco rimanendo bloccata. Mentre chi ha assistito all’incidente chiamava i soccorsi, il conducente è uscito dall’auto con le sue gambe mostrando subito di non aver riportato conseguenze. Terminati i rilievi degli agenti, un carro attrezzi ha portato via l’auto, che ha riportato gravi danni.

RIPRODUZIONE RISERVATA