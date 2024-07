Auto si ribalta in cunetta, donna ferita 

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri sulla Statale 388 all’altezza di Ollastra e Villanova Truschedu. Una donna ha perso il controllo della sua Citroen ed è finita fuori strada; subito soccorsa si trova ora ricoverata all’ospedale di Sassari.

Per cause in via di accertamento, l’auto che viaggiava sulla 388 ha sbandato improvvisamente ed è finita fuori strada. Si è ribaltata in cunetta, mentre la conducente è rimasta intrappolata nell’abitacolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano che hanno estratto la donna dall’auto e l’hanno subito affidata alle cure del personale del 118. Il medico, vista la gravità della situazione, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus che ha trasferito la donna in codice rosso all’ospedale di Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA