Auto si ribalta, grave la conducente 

Ancora un incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via delle Serre, all’altezza della zona commerciale Le Vele, a Quartucciu: un’auto Volkswagen condotta da una donna si è ribaltata. La conducente è stata subito soccorsa dal personale medico e accompagnati in un’ambulanza del 118 al Brotzu con assegnato un codice rosso. La prognosi è legata agli accertamenti clinici avviati in ospedale subito dopo l’arrivo della ferita che ha riportato lesioni in diverse parti del corpo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell'accaduto e per risalire a eventuali responsabilità. Non sono mancati i disagi lungo la strada col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente dopo la rimozione dell’auto ribaltata.

RIPRODUZIONE RISERVATA