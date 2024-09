Auto si ribalta, giovane di Bitti grave in ospedale 

Giovane di Bitti ieri è rimasta gravemente ferita in un pauroso incidente al chilometro 101 della 131dcn, tra Siniscola e Posada. Erano circa le 11.30 quando sono scattati i soccorsi e sono intervenuti i vigili del fuoco e la polstrada di Siniscola insieme al 118. La ragazza, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto, è stata estratta dai pompieri. Vista la gravità dei traumi è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Nuoro, dove nel pomeriggio è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Fortunatamente non correrebbe pericolo di vita. La giovane viaggiava a bordo di una Wolkwagen Polo in direzione di Nuoro quando ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver sfondato il guardrail esterno, è volata fuori strada e, ribaltandosi più volte, è finita nel fondo di una cunetta. Alle 18.30 un turista straniero caduto dalla bici a Torpè è stato soccorso dall’elicottero. (f. u.)

