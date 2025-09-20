VaiOnline
Sarroch.
21 settembre 2025 alle 00:14

Auto si ribalta, ferito un ventottenne 

Ha perso il controllo della vettura mentre percorreva la Statale 195, all’altezza dello svincolo della raffineria della Saras. Il conducente dell’utilitaria, una Fiat Panda, è rimasto ferito all’interno dell’auto che si è più volte ribaltata adagiandosi poi su un fianco lungo la Sulcitana.

Sono stati momenti di paura per chi in quel momento, erano circa le 14, si è trovato a passare nella zona: immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118 che è intervenuto sul posto con un’ambulanza medicalizzata che ha disposto il trasferimento del giovane Matteo Caboni, 28 anni di Capoterra, all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Una volta arrivato al Pronto soccorso, le condizioni di salute del ferito sono apparse meno gravi e gli accertamenti diagnostici hanno confermato che il giovane ha riportato soltanto contusioni e ferite non grave nell’incidente.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi, il controllo del traffico e la messa in sicurezza della zona. (f. c.)

