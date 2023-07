Auto si ribalta dopo l’urto, illeso l’autista alla guida 

Brutto incidente ieri mattina a Nuoro all’incrocio tra via Trento e via Piave. Forse all’origine del sinistro ci sarebbe una precedenza mancata tra una Ford e una Fiat Punto. Ad aver la peggio è stata la Punto, che “toccata” dall’altra auto ha iniziato una rotazione anomala, sino a ribaltarsi su un fianco. L’auto si è praticamente coricata con la fiancata della parte dei comandi di guida sull’asfalto. Per l’autista che era all’interno solo tanto spavento e qualche leggere contusione, ma nulla di grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, che hanno rimesso in carreggiata il mezzo, e gli agenti dalla polizia locale per i rilievi.

