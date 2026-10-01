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Is Arenas.
02 ottobre 2026 alle 00:19

Auto si ribalta dopo lo scontro: ferita una donna 

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Brutto incidente per fortuna senza gravi conseguenze, ieri pomeriggio nella zona dei musicisti a Is Arenas. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Rossini e via Monteverdi. Una delle due, una Volkswagen Polo, nell’impatto si è cappottata finendo la sua corsa contro un palo. La conducente è stata soccorsa e trasportata poi in ospedale con il codice giallo, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e che adesso dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e appurare le responsabilità. Il botto ha richiamato in strada diverse persone compresi gli inquilini delle palazzine di fronte allo svincolo che si sono riversati in strada per capire cosa fosse successo. L’incrocio di via Rossini Monteverdi è regolato da uno stop, ma non dal doppio segnale di arresto in quanto non è classificato come uno dei più pericolosi del territorio. I doppi stop che hanno lo scopo di indurre gli automobilisti a rallentare e di prevenire gli incidenti erano stati realizzati in diverse strade tra cui le vie Porcu-Merello, Dante -Cagliari, Brigata Sassari-Siena.

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